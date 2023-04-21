تونس.. القضاء يصدر أمراً بسجن راشد الغنوشي

المصدر: تونس- البيان- وكالات

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أمر قاضي تحقيق تونسي أمس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، بشبهة «تآمره على أمن الدولة الداخلي»، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

وقالت محامية الغنوشي، منية بوعلي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن قاضي تحقيق «أمر بسجن موكلها»، مضيفة أن الغنوشي متهم بـ«التآمر» على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل.

واعتقلت الشرطة الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، الإثنين الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية -في صورة إقصاء النهضة - ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ«الإرهابيين والاستئصاليين»، وذلك خلال اجتماع لجبهة «الخلاص» المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات

إلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصاً، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

ووفقاً للفصل 68 «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء».أما الفصل 72 فينصّ على أنّه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

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