واشنطن تنقل أصولاً عسكرية لجيبوتي لإجلاء محتمل من السودان

المصدر: أ ب

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شرعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نقل أصول عسكرية إلى قاعدة بحرية في دولة جيبوتي الواقعة على خليج عدن استعدادا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.

قال مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عمليات الانتشار في معسكر ليمونيه بجيبوتي ضرورية بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لوصف تخطيط الإدارة لعملية الإجلاء المحتملة.

وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي يوم الإثنين بعد هجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في الخرطوم.

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