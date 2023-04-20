اتصالات مصرية مكثفة على خط حل الأزمة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة في السودان، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من وزير الخارجية والتنمية البريطاني بشأن تطورات الأزمة في السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الذي قال إن جيمس كليفرلي أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث.

وأوضح المتحدث أن شكري شدد على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، وضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني. وأكد شكري أيضاً ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يؤجج الصراع.

وأكد شكري ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من البوسعيدي بشأن السودان، حيث استعرض شكري الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً، وعلى الساحتين العربية والأفريقية.

كما بحث شكري أحداث السودان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. وبحسب أبو زيد، أعرب الوزير الإسباني عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية. وكرر شكري تأكيده على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق.

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