السودان.. محاصرون بلا رعاية طبية أو طعام

المصدر: عواصم - وكالات

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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، إن عمليات القصف في السودان خلّفت آلاف المدنيين المحاصرين في منازلهم. وقال تورك في جنيف إن الكثيرين باتوا بلا كهرباء، ولا توجد لديهم أية وسيلة للحصول على الطعام أو الماء أو الدواء.

وقال فريد عبد القادر، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن الصليب الأحمر في السودان ومن عدة دول أخرى موجود على الأرض مع الآلاف من عمال الإغاثة المستعدين لتقديم العون. وأضاف أن العاصمة الكينية نيروبي، التي تبعد نحو 3 آلاف كيلومترا جنوب الخرطوم، يوجد بها مياه ومواد غذائية مجهزة للتوزيع، لكن الوضع الأمني لا يسمح باستخدام متطوعين. وقال: «نحن بحاجة لممرات إنسانية».

الوصول للعلاج

وأدانت منظمة الصحة العالمية ثلاث هجمات على الأقل استهدفت منشآت صحية حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم. وتعاني تسعة مستشفيات في العاصمة الخرطوم من عدم وجود ما يكفي من احتياطيات الدم أو الأدوية أو المستلزمات الطبية. وقالت «يجب أن تتوقف هذه الهجمات».

ودعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس طرفي الصراع في السودان لإتاحة الوصول إلى المنشآت الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية، محذراً من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة الخرطوم. وأضاف خلال إفادة إعلامية مقتضبة «أريد أن أكون واضحاً: يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية».

وقال تيدروس إن بعض المستشفيات أغلقت أبوابها بالفعل أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات ونقص الطواقم والإمدادات الطبية. وذكر أن تقارير أفادت بنهب بعض المنشآت الصحية واستخدام أخرى في أغراض عسكرية. وأضاف أن الإمدادات الموزعة على المنشآت الصحية قبل التصعيد الأخير للصراع نفدت وأن المستشفيات في العاصمة الخرطوم تتحدث عن وجود نقص في أفراد الطواقم الطبية والإمدادات المستخدمة في إنقاذ الأرواح.

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