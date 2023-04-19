الجيش الألماني يستعدّ لعملية إجلاء من السودان

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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بسبب المعارك الدائرة في السودان، يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حال إجلاء مواطنين ألمان عسكرياً.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات أمس: «الجيش الألماني لديه قوات متخصصة تستعد باستمرار لسيناريو عملية الإجلاء، وهي في وضع الاستعداد بشكل دائم».

وكجزء من الاستعداد الوطني للتأهب للأزمات، يمتلك الجيش الألماني قدرات لإجلاء مواطنين ألمان، كما يوفر جنوداً لفرق الدعم في أوقات الأزمات (كيه يو تي) التي تقدم المشورة للسفارات الألمانية في حالات الأزمات. وبحسب متحدثة باسم الخارجية الألمانية الاثنين، فإن قائمة ما يسمى بالتأهب للأزمات الخاصة بالوزارة تتضمن «عدداً منخفضاً في فئة المئات» من المواطنين الألمان في السودان.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية إنه يتم إعداد الدعم لاحتمال إعادة ألمان وأشخاص آخرين مشمولين بالحماية إلى الوطن، موضحاً أنه لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن يتم الإدلاء بتفاصيل عن حجم وأفراد ومواد قوات الإجلاء المحتملة للجيش الألماني، وقال: «إجراءات ومسارات عمليات الإخلاء تمارس بشكل منتظم ويتم تطويرها في الجيش».

من جانبه، أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك في السودان في الوقت الحالي شرطياً من الشرطة الاتحادية كضابط أمن في السفارة الألمانية بالإضافة إلى عدد من الموظفين الألمان في بعثة يونيتامس الأممية

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