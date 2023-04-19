الأمن التونسي يغلق جميع مقرات حركة النهضة

المصدر: (تونس - البيان ووكالات)

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أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقرات حزب حركة النهضة في البلاد، أمس، غداة توقيفها رئيس الحزب، رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء أول من أمس، بتهم ذات علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق مصادر تونسية. وندد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاق سراحه فوراً. فيما تواترت الأنباء حول نقل الغنوشي إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب.

يأتي قرار توقيف الغنوشي على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي «حرب أهلية»، ووصف الغنوشي مساندي الرئيس سعيّد بأنهم «إرهابيون»، والحركة التصحيحية بأنها «انقلاب» يجب أن يرشق بالحجارة، وأن يثور الشعب عليه، ما اعتبره مراقبون تحريضاً على الفتنة والزجّ بالبلاد في أتون العنف.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن بلاده تعيش حرباً، من أجل فرض سيادتها كاملة، وقال سعيّد، أمس، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي: «نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن»، وبيّن أن الحرب ضد الفساد والمفسدين من أهم الجبهات، لافتاً إلى أن «هناك من لا يزال يسعى للاستيلاء على مقدرات الشعب».

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