منظمة الصحة العالمية تكشف حصيلة مؤلمة لأعمال العنف بالسودان

المصدر: د ب ا

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أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن أعمال العنف المندلعة في السودان منذ السبت الماضي أسفرت عن مقتل 270 شخصا وإصابة 2600 آخرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الثلاثاء "إنني أدين كل الخسائر في الأرواح ونتضامن مع إخواننا وأخواتنا في السودان".

وتابع أن المساعدات التي وزعتها منظمة الصحة العالمية على المرافق الصحية قبل القتال قد استنفدت الآن. وأنه بسبب استمرار القتال، كان من المستحيل تنظيم إرسال المزيد من الإمدادات. وذكر تيدروس أن مستشفيات العاصمة الخرطوم ليس بها ما يكفي من المواد لمعالجة الجرحى.

وأضاف "هناك تقارير مقلقة عن تعرض بعض المرافق الصحية للنهب واستخدام البعض الآخر لأغراض عسكرية".

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى إتاحة الوصول بدون قيود إلى المرافق الصحية وحث المسؤولين على "العمل من أجل السلام".

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