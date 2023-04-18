السيسي: القوات المصرية بالسودان موجودة للمشاركة في تدريبات ولا تدعم أي طرف

المصدر: وكالات

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الاثنين" إن القوات المصرية في السودان كانت هناك فقط للمشاركة في تدريبات مع القوات السودانية ولا تدعم أي طرف.

وأكد السيسي في كلمة بعد ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبثها التلفزيون المصري، على سلامة الجنود المصريين في السودان.

وخلال الاجتماع الذي تضمن استعراض تداعيات الأحداث الجارية في السودان، قال السيسي إن مصر كانت دائما حريصة في سياستها الخارجية خلال السنوات الماضية أن تكون عنصراً متوازناً ومعتدلاً.

وأكد على أن "ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي أن يتم التدخل فيه، حتى لا يحدث تأجيج للسودان والمنطقة".

وقال الرئيس المصري: "إن كان هناك دور نفعله مثل الوساطة أو لعب دور إيجابي لتهدئة الموقف واستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء في السودان أو غيرها، فنحن مستعدون للعب هذا الدور".

وأوضح أن مصر تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية مع الأمين العام للأمم المتحدة، ووجهنا نداء للجلوس إلى مائدة الحوار بين الأشقاء في السودان، سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع.

وشدد على أن "ليس من مصلحة السودان أن يكون هناك اقتتال داخلي بين الفرقاء".

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