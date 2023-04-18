جهود عربية ودولية من أجل وقف القتال في السودان

المصدر: عواصم - وكالات

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صدرت أمس دعوات عربية وإسلامية ودولية من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان والعودة للحوار الداخلي لأجل السلام وإنجاز الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة السودان وشعبها، وعلى استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها. وتلقى شكري اتصالاً هاتفياً، من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، حول السودان.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات من خلال المفاوضات. كما تم التأكيد على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته. كما أجرى شكري اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، وذلك في إطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيغاد» للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري والجنوب سوداني الأحد عن استعداد البلدين للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.

وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء في السودان وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي.

أبو الغيط وحمدوك

وأجرى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، اتصالاً هاتفياً مع عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، حيث عبر أبو الغيط لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من جميع مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك بعد أن دعا في بيان سابق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض.

دعوات للتهدئة

في موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحل جميع النزاعات عبر المفاوضات. وأكدت الوزارة ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وحل النزاعات عبر المفاوضات. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية في الخرطوم وجميع المواطنين الروس في السودان.

ودعا البيت الأبيض إلى وقف فوري لإطلاق النار، قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالقادة العسكريين. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي «نأسف لتصاعد العنف من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع».

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بياناً مشتركاً حول الوضع في السودان خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في في كارويزاوا باليابان.

وفي نيويورك أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشدة اندلاع القتال في السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف الأعمال العدائية فوراً واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة. وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة تدعم جهود السودانيين لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل آمن وسلمي.

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