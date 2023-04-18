الجيش الأمريكي يعلن استهداف «صيد ثمين» شمالي سوريا

المصدر: (واشنطن- وكالات)

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أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي «سنتكوم»، أمس، عن استهدافها قيادياً بارزاً في تنظيم داعش، بغارة شنّتها في شمالي سوريا، قالت إنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا، ورجحت «أن يكون قتل».

وقال قائد القيادة الوسطى، مايكل كوريلا، في بيان أن القوات الأمريكية «شنّت غارة بمروحية في شمالي سوريا فجر أمس، استهدفت قيادياً بارزاً» في التنظيم.

وأوضح أن القيادي المستهدف كان «مسؤولاً عن التخطيط لهجمات إرهابية لتنظيم داعش في الشرق الأوسط وأوروبا».

ورجحت «أن تكون الغارة أدت إلى مقتل الشخص المستهدف»، فيما قتل «مسلحان آخران»، من دون أن تكشف عن هوية أي واحد منهم.

ولم تسفر الغارة عن مقتل أو إصابة أي جندي أمريكي أو مدنيين، وفق «سنتكوم».

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في ريف جرابلس «مستهدفة قيادياً بارزاً» في التنظيم.

ودارت اشتباكات عنيفة بعد عملية الإنزال وفق المرصد، تخللها قصف بصاروخين، استهدفا المبنى الذي يسكنه القيادي. وأشار المرصد إلى أن العملية انتهت «بمقتل عنصرين من فصيل صقور الشمال، كانوا بالقرب من موقع الإنزال الجوي»، وشخص ثالث مرافق للقيادي في تنظيم داعش المستهدف.

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