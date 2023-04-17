روسيا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: د ب ا

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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الأطراف المتصارعة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحل جميع النزاعات عبر المفاوضات.

وجاء في بيان الوزارة: "أكد الجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وحل النزاعات عبر المفاوضات. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية في الخرطوم وجميع المواطنين الروس في السودان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

كانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت اليوم الاثنين أن "قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة".

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن "كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها"، مؤكدة أن "ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

يُشار إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت عن مقتل 97 شخصا وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معا.

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