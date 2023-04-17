وزير خارجية سوريا يزور تونس اليوم

المصدر: (تونس - الجزائر - وكالات)

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أعلنت السلطات التونسية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يبدأ اليوم الاثنين زيارة لتونس تستمر ثلاثة أيام. بعد زيارة قادته إلى الجزائر خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر بيان: بدعوة من وزير الخارجية نبيل عمّار، يؤدي المقداد زيارة عمل إلى بلادنا خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الحالي. وتلك الزيارة تأتي في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، وفقاً للبيان.

وكان وزير الخارجية السوري حل بالجزائر أول أمس وأجرى محادثات مع مسؤوليها بخصوص مساعٍ عربية جارية لحل الأزمة السورية.

وصرح المقداد ، بأن «للجزائر رمزية خاصة لدى الشعب السوري، ولدى كل شعوب العالم»، مؤكداً أن العلاقات بين الجزائر وسوريا «كانت، ولا تزال، وستستمر بين بلدينا الشقيقين»، مضيفاً إن «المشاورات بين الجانبين حول التطورات كافة في المنطقة والعالم لم تنقطع ».

وأكدت مصادر سياسية رفيعة، أن المقداد يبحث مع المسؤولين الجزائريين «الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها,

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