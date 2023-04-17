لبنان... «ثلاثاء الجلستيْن» يكسر قطيعة الجلسات

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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اكتملت معالم سيناريو «ثلاثاء الجلستين» المتعاقبتين، اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب البناني أولاً ومجلس الوزراء بعده، على نحو يكسر قطيعة الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية، باعتبارها مخالفة للدستور نيابياً في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كوْن الحكومة حكومة تصريف أعمال.

وهذا البعد، الذي لعب دوراً أساسياً في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل إلى أقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لن يقف حائلاً هذه المرة أمام توافر الأكثرية، التي ستمكّن مجلس النواب مبدئياً من الانعقاد للتمديد، لمدّة سنة على الأرجح، للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرّر في جلستها مجموعة إجراءات مالية، فيما بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية أُدرِج في آخر جدول أعمالها، على سبيل تبرير هذه الخطوة أمام الرأي العام بـالكلام المناسب الذي يُتوقع صدوره عن الجلسة.

ومع ذلك، ووفقاً لمصادر نيابية ووزارية، فإن «ثلاثاء الجلستيْن» سيثير مزيداً من الغبار السياسي، ولا سيما من جهة القوى المعارضة التي لوّحت بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب في شأن التمديد، باعتباره هيئة ناخبة لا يحقّ لها أن تشرّع، فضلاً عن تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية، ولو أن النِصاب بات مضموناً لها. فماذا في انعكاس هذا الملفّ الخلافي على الأزمة الرئاسية المعقّدة؟

وفي الانتظار، ارتسم في الأفق السياسي الداخلي مشهد رئاسي جديد، تمثل بكون حظوظ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تراجعت نسبياً، فيما لا يزال ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» على تأييده له.

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