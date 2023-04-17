اليمن.. استكمال الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى

المصدر: عدن -البيان

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استكملت أمس الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي، حيث بلغ عدد المشمولين بها 887 أسيراً. واستقبلت محافظة مأرب وسط اليمن نحو 90 من أفراد الجيش الحكومي الذين تم الإفراج عنهم ضمن آخر مرحلة في صفقة تبادل الأسرى التي تمت على مدار ثلاثة أيام.

وذكر مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن الدفعة الثالثة والأخيرة من تبادل الأسرى تمت أمس بنقل 196 محتجزاً من أسرى الحكومة والحوثيين عبر ثلاث رحلات انطلقت الأولى من مطار تداوين في محافظة مأرب إلى مطار صنعاء وتم خلالها نقل 107 من الأسرى الحوثيين، كما نقلت طائرة أخرى أقلعت من مطار صنعاء إلى مأرب 89 أسيراً من الجانب الحكومي بينهم الصحافيون الأربعة الذين أصدرت ميليشيا الحوثي بحقهم أحكاماً بالإعدام إلى جانب نجل نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.

وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي، استقبل الأسيرين العميد محمد صالح وعفاش طارق صالح اللذين تم تحريرهما في هذه الصفقة.

وأعرب عن خالص تهانيه لكافة الأسر التي التأمت بأحبائها بعد سنوات من الاعتقال والإخفاء في سجون ميليشيا الحوثي. وطمأن العليمي عائلات بقية المحتجزين بالعمل على لم شملهم جميعاً، وبذل كافة الجهود لإغلاق هذا الملف الإنساني.

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