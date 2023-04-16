اتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع على فتح مسارات للحالات الإنسانية

المصدر: وكالات

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اتفق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان على السماح بفتح "مسارات آمنة للحالات الانسانية" لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة وأجزاء عديدة من البلاد.

وأفاد بيان الجيش السوداني الأحد بأن "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم (14,00 ت غ)"، مشيرا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من "الرد عند حدوث أي تجاوزات من قوات الدعم السريع".

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، كما أعلنت نقابة الأطباء الأحد.

واستمرت المعارك في العاصمة السودانية حتى وقت مبكر الأحد بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

وقالت النقابة إن "العدد الإجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلا"، وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه.

وأحصت النقابة نحو 600 جريح بينهم عدد من أفراد قوات الأمن.

وقالت إن عددا كبيرا من الجرحى لم يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنقل أثناء الاشتباكات.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الأشهر الأخيرة، مما أخّر توقيع اتفاق مدعوم دولياً مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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