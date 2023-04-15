منظمة التعاون الإسلامي تدعو لوقف الاقتتال في السودان

المصدر: د ب ا

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دعت منظمة التعاون الإسلامي، السودانيين، اليوم السبت، إلى وقف الاقتتال والعودة إلى مسار الحوار.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي - التي تتخذ من جدة مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، عن بالغ قلقها، إزاء الاقتتال الدائر في عدد من المدن السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودعا الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت العقل.

وأعرب عن ثقته في حكمة الشعب السوداني وقياداته وقدرتهم على تجاوز هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار.

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