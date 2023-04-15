البرهان: الجيش يسيطر على المطار والقصر الرئاسي ومقر القيادة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الجيش يسيطر على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش والمطار بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم السبت.

وأضاف البرهان في تصريحات صحافية أن «جميع المواقع الاستراتيجية للقيادة العامة للجيش ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة«.

وأوضح أن قوات «الدعم السريع» لم تتمكن من دخول القيادة العامة للجيش، مشيراً إلى أنه «فوجئ بهجوم قوات الدعم السريع على منزله صباح (السبت)».

وأكد: «لم يتمكن أحد من دخول القيادة العامة للجيش، وجميع المواقع الاستراتيجية تحت السيطرة. قوات الدعم السريع تسللت إلى المطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقوا الطائرات وقواتنا تعاملت معهم».

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الأشهر الأخيرة، مما أخّر توقيع اتفاق مدعوم دولياً مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز