"التعاون الخليجي" يدعو الأطراف السودانية المتنازعة للاحتكام للحوار

المصدر: د ب أ

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أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، عن قلقه جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان، ودعا "الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان".

وأعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت، "عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة العسكرية وقوات الدعم السريع"، داعيا "جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنّب المدنيين تبعيات القتال".

وأكد البديوي على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، كذلك الإشادة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية)، والمجموعة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان".

وناشد الأمين العام لمجلس التعاون" جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

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