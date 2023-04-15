مصر والسعودية وتركيا توقف رحلاتها الجوية إلى السودان

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركات الخطوط الجوية الوطنية في كل من مصر والسعودية وتركيا وقف رحلاتها الجوية إلى مطارات دولة السودان بداية من اليوم السبت بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها السودان.

وأعلنت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها الجوية بين مصر والسودان لمدة 72 ساعة بداية من اليوم السبت بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها.

وقالت مصر للطيران، في بيان أصدرته اليوم: "في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 72 ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان".

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمتها.

ومن ناحيتها، قالت شركة الطيران الوطنية السعودية إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى السودان الذي يشهد اضطرابات "حتى إشعار آخر" بعد أن تعرضت إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم اليوم السبت قبل الإقلاع.

وفى تركيا، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم السبت عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى السودان.

وقالت الخطوط التركية، في بيان نقله موقع "تركيا الآن" إنها ألغت رحلاتها إلى السودان بسبب المشاكل الأمنية في مطار الخرطوم.

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