قرقاش: رفقاً بالسودان وشعبه

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، وأنه لا خيار إلا الانتقال السلمي في السودان.

وشدد معاليه على ضرورة فتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة.

وقال معاليه عبر تويتر: "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه".

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