الصدر يعلن تجميد تياره لمدة عام

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس، تجميد التيار الصدري عاماً كاملاً، وذلك لمحاربة من سماهم «المفسدين داخل مفاصل التيار».

وقال في تغريدة على موقع «تويتر» إنها «خطيئة أن أكون مصلحاً للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري»، مشيراً إلى فداحة استمراره في قيادة التيار وفيه بعض الفاسدين.

وقرر تجميد التيار لمدة عام، قائلاً: «لذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة».

يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن في أغسطس عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عدداً من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء. ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي في العراق وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، وذلك منتصف فبراير 2014.

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