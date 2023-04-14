مصر وتركيا: خطوات للارتقاء بالعلاقات تتوج بقمة لرئيسي البلدين

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

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كشف وزيرا خارجية مصر وتركيا، أمس الخميس، في أنقرة عن اتخاذ خطوات للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، تتوّج بقمة على مستوى رئيسي البلدين لتأخذ العلاقات انطلاقة جديدة بعد سنوات من الجمود.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري: «من الآن فصاعداً، سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا»، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأضاف: «نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح».

إطار زمني

في هذا الإطار، أوضح شكري: «اتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية، وسيتم الإعلان عنه في الوقت الملائم». وأشار إلى أنه «جارٍ أيضاً التحضير في هذا الإطار لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين، لتتويج مسار (الارتقاء بالعلاقات) الذي بدأناه منذ سنوات، لكنه أخذ شكله خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، الذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقات».

وبدأ شكري زيارة إلى تركيا، أمس الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي. وكان أوغلو قد أجرى زيارة إلى القاهرة في 18 مارس الماضي، بحث خلالها مع شكري سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

خطوات ملموسة

وفي المؤتمر الصحافي، أمس الخميس، أوضح الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

كما قال شكري في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول: «اتفقنا على استمرار الوتيرة السريعة الحالية في التواصل لمزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي تتطلب منا اتخاذها».

وشدد جاويش أوغلو على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين تركيا ومصر، مضيفاً: «من الآن فصاعداً، سنعمل على توثيق التعاون بشأن ليبيا».

ليبيا وسوريا

واستطرد: «في اجتماع اليوم، نعتقد في الواقع أن وجهات نظرنا ليست مختلفة تماماً، وقد نفكر بشكل مختلف حول بعض الأساليب، لكن ينبغي لنا العمل على خريطة طريق والتعاون بشكل أوثق، وسنواصل العمل معاً في الفترة المقبلة».

واتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في ليبيا.

وقال شكري: إن «لدينا رغبة مشتركة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي لتولي المسؤولية حكومة جديدة تعبر عن الشعب الليبي وقادرة على حفظ وحدة ومقدرات وسيادة بلادها».

وبالنسبة للوضع في سوريا، أطلع أوغلو نظيره المصري على آخر المستجدات على الساحة السورية، مبيناً أنه زوّد شكري بمعلومات عن الاجتماع الرباعي المزمع في الأيام المقبلة بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

ووفقاً للأناضول، قال تشاووش أوغلو: إن «السلام والاستقرار الدائمين في سوريا مهمان لنا جميعاً. لهذا يجب اتخاذ خطوات جادة. وسنكون في تعاون وثيق مرة أخرى في هذا الصدد».

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