أوغلو: نريد ملء الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة

المصدر: د ب ا

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أكد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا اليوم الخميس" من الآن فصاعدا سنعمل (مع مصر) على توثيق التعاون بشأن ليبيا" بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، قائلا: "نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري: اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين.

وبدأ وزير الخارجية المصري زيارة لتركيا اليوم الخميس.

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