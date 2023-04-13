اليمن: تأجيل تبادل الأسرى إلى الغد

المصدر: (عدن - البيان)

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أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوماً واحداً، إلى غدٍ الجمعة، بعدما كانت مقررة اليوم.

ودوّن رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى، يحيى كزمان، على «تويتر»: «للتوضيح، بداية الصفقة (تبادل الأسرى)، ستكون الجمعة 14 أبريل، بين مطاري عدن وصنعاء». وأضاف أنه سيتم التنفيذ، يوم السبت، في مطارات صنعاء، والرياض، وأبها، والمخا.

وأفاد كزمان بأن اليوم الثالث من تنفيذ الصفقة، سيكون الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، بين مطار مأرب (الحكومي - وسط) ومطار صنعاء.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اليمن يشهد الآن فرصة غير مسبوقة للسلام، بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية الأمريكية والأممية، والدعم من الشركاء الإقليميين، مثل: السعودية وعُمان.

وذكرت «الخارجية الأمريكية»، في بيان، أن المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قام بجولة خليجية؛ بهدف دعم الجهود الجارية، الرامية إلى تأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة. وأنه، وبعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة والأمم المتحدة، والدعم الكبير من الشركاء الإقليميين، يشهد اليمن فرصة غير مسبوقة للسلام.

وبحسب بيان «الخارجية الأمريكية»، فقد أرست الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، التي بدأت في أبريل من العام الماضي، الأساس لتجديد جهود السلام، مع تقديم فوائد ملموسة للشعب اليمني، للمضي قدماً. وقالت «الخارجية الأمريكية» إنه يمكن للأطراف اليمنية فقط، تحقيق سلام دائم، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم.

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