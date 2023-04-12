السودان.. جهوزية الدستور الانتقالي الأسبوع الجاري

المصدر: الخرطوم - البيان

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أعلنت لجنة صياغة الدستور الانتقالي، جاهزية الدستور الانتقالي، الذي سوف يحكم الفترة التي تلي الاتفاق السياسي وفقاً للعملية السياسية الجارية حالياً، فيما سوف يتم التوقيع عليه من قِبل الأطراف الأسبوع الجاري.

وواصلت، أمس، لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان، لليوم الثاني، أعمالها ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، وبحسب عضو اللجنة، الرشيد السراج، فإن الأخيرة بدأت أعمالها باجتماع أول من أمس، لتضمين الملاحظات والتعديلات الواردة من المكون العسكري على الدستور.

وقال السراج، في تصريحات صحافية، إن أعمال الصياغة لا تحتاج إلى وقت طويل، منوّهاً إلى أن الفراغ من إعداد الدستور حتى يصبح جاهزاً للتوقيع، لا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام. وأضاف: «بدأنا في الصياغة وتضمين الملاحظات والتعديلات، حتى يصبح جاهزاً للتوقيع عليه الأسبوع الجاري، بحيث لا يستغرق زمناً كما حدث للاتفاق السياسي النهائي».

وصرح الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن اللجنة تستند في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وتوصيات الورش التي انعقدت حول الدستور، بجانب توصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمس في الاتفاق الإطاري والمسودة الأخيرة للاتفاق النهائي.

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