الشروع في تشكيل «جبهة» تدعم الحل السياسي في السودان

المصدر: (الخرطوم- البيان- وكالات )

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كشفت قوى سياسية ومدنية في شرق السودان عن شروعها في تكوين جبهة وصفتها بـ«الواسعة» لدعم العملية السياسية الجارية والوصول إلى مقاربة جديدة دعماً للعملية السياسية.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الوليد والوالي السابق لولاية كسلا صالح عمار: إن المجموعات السياسية والمدنية في شرق السودان دخلت في حوار مفتوح تمهيداً لتجميع أكبر كتلة داعمة للانتقال الديمقراطي من شرق السودان في تحالف واحد. وأضاف عمار في تصريح خاص لـ«الترا سودان» عقب اجتماع للتحالف بالآلية الثلاثية – أن التحالف السياسي المدني يتكون من قوى متقاربة، وأنها كانت تعمل مع بعضها البعض منذ فترة طويلة من دون وجود جسم واحد يجمعها. وزاد أنها الآن في جسم واحد يضم عدداً من القوى السياسية والمدنية.

ويتكون التحالف السياسي المدني من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي تضم حزب التواصل، ومؤتمر البجا المعارض، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة خالد شاويش، وعدداً من القوى والتنظيمات المدنية من شرق السودان.

وعقدت قيادات القوى المدنية والسياسية لشرق السودان اجتماعاً بالآلية الثلاثية، بحضور رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وممثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي. وأكد المجتمعون دعمهم للاتفاق الإطاري وتوصيات ورش الشرق والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، معتبرين هذه المرجعيات مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة. وشددوا على تمسكهم بوحدة السودان ومقاومة مخططات التقسيم والتدخلات الإقليمية.

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