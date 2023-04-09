الأردن يعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء يوم السبت. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة، أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبين أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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