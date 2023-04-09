اجتماع بنغازي يدعم تأمين الانتخابات

المصدر: (طرابلس - د.ب.أ)

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أكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا، ومجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، أمس، استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات. وعقد أعضاء اللجنة والقادة، ليلة الجمعة، اجتماعاً في بنغازي حضره الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي.

وأصدر المجتمعون بياناً أوضحوا فيه أن اجتماعهم يهدف لتعزيز الثقة من أجل دعم العملية السياسية والمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، والقبول بنتائجها من كافة الأطراف. واتفق المجتمعون، على جملة نقاط، أبرزها: الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية والقادة العسكريين والأمنيين، في اجتماعي تونس وطرابلس، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها، في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كما اتفق المجتمعون، على بدء معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا، وكذلك تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

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