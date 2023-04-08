إعداد القوانين.. خطوة أولى نحو الاستقرار الليبي

المصدر: طرابلس - البيان

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اقترب حلم الليبيين المؤجل منذ أعوام بانتخاب رئيس وبرلمان جديدين بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد اجتماع جاد لإعداد قوانين قيامها.



وقال عضو لجنة صياغة القوانين الانتخابية «6+6» عن مجلس الدولة الليبي، فتح الله السريري، في تصريحات صحافية إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لمناقشة وترتيب أولويات العمل لصياغة القوانين الانتخابية مع لجنة مجلس النواب، وأكد السريري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل.



في غضون ذلك، التقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، وذلك بديوان مجلس المفوضية. وتمحور اللقاء بحسب المفوضية حول استعراض آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.

وفي موقف جديد للمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ينبئ بتسوية الوضع، دعا نورلاند المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى «التعامل مع أزمة الحكومتين بطريقة عملية، وبأكبر قدر من الشمولية» دون أن يوضح كيفية ذلك .



من جهته، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتعديل الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة «6+6» الخاصة بإقرار القوانين الانتخابية، كما أثنى على جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وأشار إلى أن كل ذلك يدل على الروح الوطنية لدى الأطراف الفاعلة في البلد.

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