العراق.. انفجار قرب مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي شمالي العراق، مساء اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وأوضحت المديرية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)،" وقع انفجار قرب السور الخارجي لمطار السليمانية الدولي من دون وقوع إصابات".

أوضح البيان أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق ووصلت فرق الدفاع المدني في المطار على الفور إليه وسيطرت على الحريق".

وأضاف البيان، أن" القوات الأمنية تحقق حاليًا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات لاحقا"، لافتا إلى" عدم وجود مشاكل في المطار، وأن الرحلات الجوية وعمليات المطار تجري بشكل معتاد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز