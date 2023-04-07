وفاة وإصابة 42 معتمراً مصرياً في حادث على طريق الجموم مكة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي معتمران مصريان وأصيب 40 آخرون في حادث حافلة على طريق الجموم مكة.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، أكدت من خلاله متابعتها أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وصرح إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين.

وقام أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة بسرعة التوجه إلى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضاف البيان: تتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة، وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز