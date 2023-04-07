مقتل 21 شخصاً جراء السيول في الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن السيول التي اجتاحت الصومال الأسبوع الماضي، خلفت 21 قتيلاً على الأقل، بينهم ستة أطفال، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة، تسببت السيول في تعطيل التعلم في البلاد لنحو 3000 طفل، كما تضرر ما يقرب من 100 ألف شخص في منطقة باردير بإقليم جيدو بجنوبي الصومال.

كما اجتاحت السيول أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية. تأتي الفيضانات، فيما كانت البلاد تمر بخمسة مواسم من الجفاف الشديد، الذي ترك 8.25 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وتقع المنطقة التي غمرتها الفيضانات بالقرب من إثيوبيا، التي تعرضت لأمطار غزيرة أيضاً، تسببت في ارتفاع منسوب المياه في نهري شبيلي وجوبا.

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