اليونيفيل تصف الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس.

وقالت " اليونيفيل"، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، إن" الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وأعلنت أنه " تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم."

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك".

وأشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق".

وكانت إسرائيل قد قصفت بعد ظهر اليوم الخميس أطراف بلدات القليلة والمعلية ووادي زبقين جنوب لبنان بعدد من القذائف الثقيلة، رداً على قصف عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل مصدرها لبنان. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وخيم الهدوء الحذر على جنوب لبنان، بعد توقف القصف الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية الجنوبية، بعد ظهر اليوم الخميس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز