الجامعة العربية تُدين مهاجمة القوات الإسرائيلية المصلين بالمسجد الأقصى

المصدر: د ب ا

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني.

وشدد أبو الغيط، في بيان نشرته الجماعة العربية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء ، على أن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط دعوته للمجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى "التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية بـ "احترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب"، مُحذراً من "مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٍ لها".

وكانت مصادر فلسطينية أفادت بإصابة أكثر من 240 فلسطينيا بالاختناق ورضوض واعتقال عشرات آخرين في مصادمات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اقتحامها المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين بداخله.

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