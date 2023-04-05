بغداد وأربيل تتفقان على استئناف تصدير النفط العراقي

المصدر: (بغداد - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، توقيع حكومتي العراق والإقليم، اتفاقاً نهائياً، لاستئناف تصدير النفط من شمالي البلاد. جاء الإعلان بعدما استقبل السوداني، رئيس حكومة الإقليم، لإجراء محادثات لتسوية خلافات قائمة منذ سنوات بخصوص النفط والغاز.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال السوداني «إن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، في مواجهة كل المشكلات والمعوّقات، التي ورّثت منذ سنوات، وأجلت، ولم نصل فيها إلى حلول». وأضاف إن «مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية، تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات»، منوّهاً إلى أن «هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة»، معرباً عن أمله «بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت، ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة».

وتابع السوداني قوله، إن البلاد «ينتظرها استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز، سوف يعالج كل مكامن الخلل، الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي». بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن الاتفاق النفطي، يصب في مصلحة كل العراقيين. وكانت تركيا قد أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس، التي حكمت لمصلحة العراق في نزاعه مع تركيا، بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان. فيما سوف يتيح استئناف ضخّ النفط الخام من الإقليم إلى تركيا، أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز