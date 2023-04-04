الأمين العام لمجلس التعاون: الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام باليمن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار، مؤكداً أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016 جاء ذلك بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية- اليمنية.

وأشاد معاليه بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، وتوصلوا إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون، بإذن الله تعالى، تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية- اليمنية لتحقيقها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز