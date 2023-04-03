إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في سوريا
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أصيب 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في سوريا.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن المصابين من موظفي المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، مشيرةً إلى أن الإصابات متفاوتة.
وأضافت أن الحافلة، التي كانت تُقلّ المصابين، استُهدفت بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتوستراد دمشق-عمّان، الذي يصل بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.
وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق في تفجير لم يسفر عن إصابات.