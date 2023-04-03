قيس سعيد يعلن البدء بإجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق

المصدر: د ب ا

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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات للبدء بإجراءات تعيين سفير في العاصمة السورية دمشق.

وقال الرئيس سعيد -في لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار في القصر الرئاسي- إنه "يتعين التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني".

وستكون إعادة السفير خطوة رسمية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بشكل كامل، بعد أن قطعت منذ 2012 بقرار من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وقبل شهر، قال سعيد إنه يريد اعادة السفير التونسي في دمشق، وصرح آنذاك في لقائه بوزير الخارجية "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية، ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري".

والتقى الرئيس أيضا رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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