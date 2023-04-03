مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار العراق

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، على دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري أمس، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، فيما التقى الحلبوسي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وطبقاً للمتحدث، أكد شكري على أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق، وأثنى على التطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، والتطلع إلى تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها في إطار الآلية في أقرب وقت.

اللجنة العليا

وأشار شكري إلى اهتمام مصر بالاستجابة للمطالبات العراقية بمساهمة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، أخذاً في الاعتبار البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالفعل. بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن التقدير الكامل لدور مصر المحوري حيال أمن واستقرار المنطقة، مثمناً الدعم المصري المستمر لبلاده. كما أكد حرص العراق لاستمرار دفع العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك كنموذج ناجح للتعاون العربي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي.

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