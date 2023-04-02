قرقاش: زيارة المقداد لمصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي.

وأوضح معاليه أن ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة، مؤكداً أن الإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر.

وقال معاليه في حسابه الرسمي على تويتر "زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى، ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".

وكان المقداد، وصل إلى القاهرة، أمس، في زيارة إلى مصر، هي الأولى له منذ تعيينه، والأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ عام 2011.

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