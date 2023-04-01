وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية

المصدر: البيان

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وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عقد جلسة المباحثات الثنائية بين وفدي مصر وسوريا برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري وفيصل المقداد، اليوم، في القاهرة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية، لعقد جلسة مباحثات مشتركة تتناول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وتعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي الأولى له منذ توليه منصبه كوزير خارجية جمهورية سوريا.

وزار وزير الخارجية سامح شكري، نهاية فبراير الماضي، العاصمة دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

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