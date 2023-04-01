الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مواقع بريف دمشق

المصدر: عواصم- وكالات

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أعلنت سوريا،أمس، التصدي لهجوم صاروخي إسرائيلي، استهدف مواقع في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لهجوم إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً بريف دمشق، وأسقطت عدداً منها وأن الهجوم أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

وجاءت التطورات عقب ساعات من إحباط الدفاعات الجوية السورية هجوماً إسرائيلياً آخر في أجواء العاصمة دمشق.

وكانت سوريا قد أعلنت يوم الخميس، إصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وأعلنت إيران أمس، مقتل مستشار للحرس الثوري في هجوم منسوب لإسرائيل في منطقة دمشق وبحسب ما أوردت وكالة «تسنيم» للأنباء والتلفزيون الإيراني، فإن القتيل هو ميلاد حيدري الذي لم تحدد رتبته ومكانته.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أول من أمس مقتل 8 عناصر من مجموعات قالت إنها «موالية للحرس الثوري الإيراني» في سوريا، في هجمات جوية وقصف مدفعي أمريكي، بعد هجوم مضاد أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين.

وأمس قال مسؤولون أمريكيون لـ«رويترز»: أمريكا تمدد نشر حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش ومجموعة السفن المرافقة لها لإتاحة خيارات بعد هجمات الأسبوع الماضي في سوريا.

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