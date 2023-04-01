المبعوث الأممي يدعو لدعم الاستقرار في ليبيا

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

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بدأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، جولة رسمية تشمل كل من السودان وتشاد والنيجر في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وتهدف الجولة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح باتيلي عبر حسابه على «تويتر» أن الجولة تهدف إلى دعم الاستقرار الليبي «لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا».

ودعا باتيلي الدول المجاورة لليبيا لتكثيف الجهود لمراقبة حدودها وتأمينها خشية أن تتحول ملاذاً للجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث أكد على أن «الاستقرار في ليبيا امتداد لاستقرار كل الدول المجاورة». كما جدد المبعوث الأممي دعوته لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وأكد أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطراً كبيراً على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.

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