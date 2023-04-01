موريتانيا.. إقبال كبير على الترشح للانتخابات البرلمانية

المصدر: نواكشوط، تونس - البيان

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بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية استلام وتلقي الملفات المقدمة من الأحزاب السياسية الموريتانية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو المقبل، فيما قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني: إن الحكومة تعمل على أن «تكون الانتخابات البرلمانية والمحلية المرتقبة نزيهة وشفافة».

وشهدت مراكز لجنة الانتخابات بالعاصمة والمدن الداخلية، إقبالاً واسعاً على تقديم ملفات الترشحات للانتخابات البرلمانية، وتواصل الاكتظاظ أمام المراكز طوال أمس، ما يشير وفق مرافقين، إلى كثافة الرغبة في التنافس على مقاعد الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 146 مقعداً.

وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت يوم 23 مارس الجاري باب الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وأعلنت استلام 1324 لائحة لخوض الانتخابات، والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار و145 لائحة للتنافس على 13 مجلساً جهوياً في عموم موريتانيا.

وشدد الرئيس ولد الغزواني، خلال مشاركته في النسخة الثانية من قمة الديمقراطية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أن موريتانيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل ترسيخ الديمقراطية في جو هادئ من الانفتاح والتشاور مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

وتابع أن بلاده تستعد منتصف هذا العام، لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية، مردفاً:«لقد هيأنا لذلك بتطوير منظومتنا الانتخابية، ورفع مستوى النسبية، توسيعاً لقاعدة التمثيل، دعماً لإشراك الجميع ».

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