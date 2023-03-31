بغداد تشهد أولى العواصف الرملية هذا العام

المصدر: أ ف ب

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يشهد غرب العراق والعاصمة بغداد عاصفة ترابية الجمعة، هي الأولى هذا العام حيث أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية لا سيما خلال فصل الربيع.

وضربت العراق العام الماضي عشرات من العواصف الترابية المماثلة خلال فصل الربيع كان عددها غير مسبوق.

وغطّت الجمعة كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء بعض المناطق العراقية.

وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل.

وبفعل الرياح، وصلت العاصفة بعد ظهر الجمعة من محافظة الأنبار في غرب العراق إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين.

ولم تحصِ السلطات المحلية عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان "استنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار".

وقال ميثم الصافي مدير إعلام وزارة النقل : إن "الرحلات الجوية مستمرة حالياً".

وخلال ربيع العام 2022، شلّت العواصف الترابية المتكررة حركة النقل الجوي وتسبب بتعطيل المدارس والمؤسسات، وعرّضت الآلاف لحالات من الاختناق أدخلوا على أثرها إلى المستشفيات.

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