تونس تبدأ نظام الحصص للتزود بمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة

المصدر: وكالات

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قررت وزارة الفلاحة التونسية البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر بسبب الجفاف.

وأعلنت الوزارة منع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وهددت بمعاقبة المخالفين.

وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30 % من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري.

ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17 % فقط من طاقة استيعابه.

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