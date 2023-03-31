السودان.. ترقّب لتوقيع الاتفاق النهائي غداً

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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لم يتبقَ من الوقت سوى ساعات قليلة، ينتظرها السودانيون بترقب، علّها تنهي أزمتهم التي تعقدت مع الأيام، وشلّت مسيرة المرحلة الانتقالية، ومن المحدد توقيع الاتفاق النهائي غداً السبت، بين عدد من الكتل المدنية من جانب، والمؤسسة العسكرية من الجانب الآخر، وذلك بعد ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، كآخر ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

التزام

وأكدت القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وأبدت شكرها لجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وأشارت إلى أنها في انتظار اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث، وصولاً لجيش وطني واحد، يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي.

بدورها، أكدت قوات الدعم السريع مشاركتها بفاعلية خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وأعلنت التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري، الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الجاري، لا سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.

وشددت قوات الدعم السريع في بيان لها، على أن علاقتها عضوية مع القوات المسلحة لا انفصام فيها، وأكدت مواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس. وأقرت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، جداول زمنية للعملية السياسية، إذ حددت الأول من أبريل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي، بجانب تحديد السادس من ذات الشهر، لتوقيع الدستور الانتقالي، بينما أعلنت أن يتم تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، سيتم في الحادي عشر من أبريل.

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