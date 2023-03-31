الحوثيون يعتقلون العشرات في إب

المصدر: (عدن - البيان)

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اعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الشبان في محافظة إب وسط اليمن، بسبب مشاركتهم في تشييع أحد النشطاء الذي قضى في أحد معتقلات المدينة بعد استدعائه على خلفية انتقاده لسوء إدارة المحافظة والفساد والظلم المتفشي فيها.وحسب مصادر إعلامية فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 40 شاباً في مدينة إب خلال الأيام الأخيرة، على خلفية مشاركتهم في تشييع الناشط حمدي عبدالرزاق المكحل.

وطالبت منظمات حقوقية بوقف حملة المداهمات التي تقوم بها الميليشيا للأحياء السكنية، فيما ذكرت مصادر حكومية أنه تم استقدام قوات إضافية من محافظة ذمار لتعزيز القبضة الأمنية على المدينة بعد خروج الآلاف في جنازة المكحل التي تحولت إلى مظاهرة نددت ببطش الميليشيا ورددوا الهتافات ضدها.

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