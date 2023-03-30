ارتفاع حصيلة حادث مرور في المغرب إلى 11 قتيلاً معظمهم نساء

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مرور قرب الرباط إلى 11 قتيلاً معظمهم عاملات زراعيات، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الصحة المغربية الخميس، علما بأن الحادث نجم عن اصطدام حافلة كانت تنقلهن بشجرة.

وقال مندوب الوزارة بمحافظة الخميسات فؤاد خرماز "للأسف ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلا بينهم تسع نساء"، هن عاملات زراعيات.

وأشار إلى أن "حالات الجرحى مستقرة".

وقع الحادث عصر الأربعاء عندما اصطدمت حافلة صغيرة لنقل الركاب بشجرة "بعد فقدان سائقها السيطرة عليها" وفق السلطات المحلية، وذلك في منطقة ريفية بمحافظة الخميسات قرب العاصمة.

وقد فتح تحقيق قضائي "من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة".

وسبق أن سجلت في الأعوام الأخيرة حوادث مرور مماثلة أسفرت عن مصرع عاملات زراعيات في مناطق ريفية.

كما تشهد الطرق المغربية عموما حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة انتقال أساسية في المغرب لذوي الدخل المحدود خصوصاً.

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