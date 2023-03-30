سوريا.. تعديل وزاري يشمل 5 حقائب

المصدر: (دمشق - وكالات)

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، شمل المرسوم تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبدالكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبدالقادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وأنهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة كوزير دولة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحدث فيها تعديل على حكومة حسين عرنوس، الذي كُلف في شهر يونيو 2020 بتولي مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد خميس الذي أعفي من منصبه.

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